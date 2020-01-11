Министр просвещения России Ольга Васильева допустила, что в скором времени в школьных аттестатах появятся новые оценки. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете» в субботу, 11 декабря.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И может быть не у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала Васильева.

Она отметила, что в некоторых школах уже давно используют «зачет-незачет» или 100-бальную систему. Однако при получении школьных аттестатов все приводится к стандартным «5», «4» и «3».

Сейчас, по ее словам, в Минпросвещении готовят новый порядок выдачи аттестатов. Если он будет принят, то появится возможность ставить «зачтено» по таким предметам как «Физическая культура», «Музыка» и «Изобразительное искусство».

Васильева добавила, что, так или иначе, право принятия такой инициативы останется за руководством школы.

21 ноября 2018 года в Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов. Автор идеи — Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов — предлагал оценивать учеников по трем базовым компонентам: результаты профориентации, оценки школьника и его социальная активность. На основе этих данных будет решаться вопрос о дальнейшем поступлении в вуз.