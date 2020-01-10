Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.

Свое мнение она озвучила в рамках рабочего визита в Тверь, где встретилась с представителями городских советов старшеклассников школ. Один из них, ученик школы №51, предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» с большой буквы в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны».

Васильева отметила, что это «хорошее начинание», которому необходимо «дать дальнейший ход».

«Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», — приводит ее слова «РИА Новости» в пятницу, 10 января.

Встреча прошла в тверском центре образования «Брусилово», которая стала первой школой, открытой в 2020 году в рамках национального проекта «Образование».

В декабре в Минпросвещения рассказали о включении волонтерства в программу воспитания для школ, которая разрабатывается в настоящий момент.