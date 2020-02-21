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«Вашингтон» уступил дома «Монреалю», Овечкин забросил 699 шайбу

07:32 21/02/2020

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил дома клубу «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась в овертайме со счетом 3:4, передает «МИР 24».

В составе столичной команды отличились Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Отметим, что для российского форварда этот гол стал 699-м в заокеанской карьере. До этого Овечкин в последний раз забивал 5 февраля в игре против «Лос-Анджелеса» (3:1) – тогда он сделал хет-трик.

Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу, защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

В составе «Монреаля» в основное время забили Ши Уэбер, Брендан Галлахер и Бен Шьяро. Победную шайбу в овертайме также забросил Ши Уэбер. Илья Ковальчук результативными действиями отметиться не сумел.



