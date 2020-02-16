СПОРТ

«Вашингтон» показал, как Овечкин настраивает команду перед матчем (ВИДЕО)

13:42 16/02/2020

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в Twitter новое видео. На нем российский нападающий Александр Овечкин мотивирует команду перед игрой с командой «Аризона Койотис».

Хоккеист по-дружески кричит на своих напарников, прыгает, дает «пять» и другими способами подбадривает сокомандников.

Мотивация не помогла – команда Овечкина проиграла «Аризоне» со счетом 1:3. Овечкин провел на льду 20 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард впервые в сезоне не набрал очков в четырех матчах подряд.

gr8 pregame pic.twitter.com/VdZdTECCtN — Washington Capitals (@Capitals) February 16, 2020



