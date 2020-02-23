СПОРТ

Вашингтон победил Питтсбург в матче регулярного чемпионата НХЛ

00:23 24/02/2020

В Вашингтоне, на Кэпитал-Уан арене состоялся очередной матч регулярного чемпионата между Вашингтон Кэпиталз и Питтсбург Пингвинз. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Во встрече приняли участие четверо российских хоккеистов: Илья Самсонов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин играли за «Вашингтон», в форме «пингвинов» выступал Евгений Малкин.

Евгений Малкин забросил одну шайбу, сделал голевую передачу и вступил в потасовку с защитником «Вашингтона» Брэндоном Диллоном. Однако, усилий Малкина не хватило для того, чтобы принести «пингвинам» победу. Остальные россияне результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» после победы над «Питтсбургом» набрал 82 очка и вышел на первое место в Столичном дивизионе, обойдя «пингвинов» на два очка. Также, 22 февраля, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 700-ю шайбу в НХЛ.



