«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» третий матч подряд в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до четырех побед. Третья игра в воскресенье в Торонто завершилась поражением команды Александра Овечкина в овертайме со счетом 1:2.

В составе победителей отличились Андерс Ли и Мэтью Барзал. Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 броска по своим воротам из 23. Единственную шайбу «Вашингтона» забросил россиянин Евгений Кузнецов с передачи Овечкина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Айлендерс». В двух предыдущих играх команда тренера Тодда Рирдена проиграла 2:4 и 2:5. Следующая встреча пройдет в Торонто 18 августа.

Corner, picked. Goal, scored. Evgeny Kuzetsov (@Kuzya92) just rifled that one. #StanleyCup 🇨🇦: https://t.co/ujaIEh4p5C @Sportsnet pic.twitter.com/Nkj2FXnwul — NHL (@NHL) August 16, 2020

«Я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим», — цитирует пресс-служба лиги капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В истории НХЛ команды, ведущие 3-0 в серии, выигрывали противостояние в 97,9% случаев (190-4).