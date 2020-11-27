Дочь известного телеведущего Владислава Листьева Валерия рассказала, что «пришлось биться» за наследство отца и прекратить борьбу после получения угроз. Об этом она заявила «Комсомольской правде».

Как сообщал «Рамблер», 1 марта 2020 года исполнилось 25 лет со дня убийства Владислава Листьева. Первый генеральный директор ОРТ скончался от огнестрельного ранения в голову. Виновные в смерти журналиста до сих пор не найдены.

По словам Валерии, она — дочь Листьева от студенческого брака и до семи лет вообще не знала, кто ее отец.

«Мои друзья не знали, что я дочь Влада Листьева. Я стеснялась об этом рассказывать. Хотя, кроме алиментов, от отца другой помощи я не видела, мы жили всегда хорошо. Мама работала в райисполкоме на Каширском шоссе, а моя бабуля Лида была товароведом в большом магазине», — рассказала она.

Валерия отметила, что была в шоке после смерти отца, а затем им пришлось «биться за наследство» с последней женой телеведущего Альбиной.

«Она вообще не хотела делиться, наняла дорогих адвокатов. Суд длился почти четыре года. Мама не хотела в это лезть, думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки», — пояснила девушка.

Она отметила, что в итоге получила деньги, на которые была куплена небольшая квартира, две машины, с помощью продажи которых удалось окупить учебу, и дачный участок в Одинцово. При этом семье начали угрожать.