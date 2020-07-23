В ходе заседания СБ ООН Небензя обратил внимание организации и членов Совета Безопасности на информацию, появившуюся в западной прессе, о том, что из-за «варварских методов добычи нефти в месторождениях, которые США, как они утверждают, защищают», северо-восточной Сирии и Ираку грозит крупномасштабная экологическая катастрофа.

«Мы вновь призываем США немедленно прекратить оккупацию САР и вернуть ее национальные ресурсы правительству, которое будет в состоянии защитить окружающую среду», – подчеркнул Небензя.

Постпред РФ добавил, что Сирия теряет каждый месяц до 40 миллионов долларов доходов.

Василий Небензя подчеркнул, что внутренние проблемы Сирии должны решаться посредством широкого инклюзивного диалога.

Ранее радио Sputnik сообщало, что американский сенатор предпочел увидеть НЛО вместо российских самолетов.