В Эдмонтоне хоккеисты «Айлендерс» во втором овертайме со счетом 2:1 одолели «Тампу» в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли и сократили отставание в противостоянии.

В составе победителей шайбы забросили Райан Пулок (16′) и Джордан Эберле (93′). У проигравших отличился Виктор Хедман (25′).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 22 сейва. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 36 бросков, став лучшим игроком встречи.

«Эмоции переполняли, когда мы забили победный гол, — сказал Семен после матча журналистам. — Я был так счастлив за ребят, за всех нас. У нас появился шанс играть дальше. В НХЛ мне не выпадал шанс играть много матчей в плей-офф. Я просто рад быть здесь сегодня, играть в этом плей-офф. Мы бьемся в финале конференции, это большое дело для нас и для наших болельщиков».

Your #Isles Stars of the Game ⭐️ pic.twitter.com/WEejto0yMG — New York Islanders (@NYIslanders) September 16, 2020

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на площадке 36 минут 19 секунд, нанес пять бросков, сделал два силовых приема, а также упустил прекрасный шанс в дополнительное время принести своему клубу победу в серии: из выгодной ситуации россиянин попал в штангу ворот.

Отметим, что лидер «Тампы» Брэйден Пойнт не смог помочь команде из-за травмы, полученной в предыдущем матче. Пойнт и Кучеров делят первое место в списке бомбардиров текущего плей-офф — в активе обоих хоккеистов по 25 очков. Столько очков имеет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, однако его команда завершила выступление в плей-офф.

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Тампы». Следующая встреча состоится 18 сентября.