Как сообщили последователи известной болгарской прорицательницы Ванги, она предсказывала, что 45-го президента США ожидают тяжёлые последствия из-за болезни.

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По их мнению, Ванга предвидела недуг 45-го американского лидера и предсказала ему «загадочное заболевание», после которого он оглохнет и получит опухоль мозга, а перед смертью «будет сильно мучиться».

74-летний Дональд Трамп — 45-й президент США. Ранее сообщалось, что он и его жена Меланья заразились коронавирусом. По последним данным, с американским президентом все в порядке.

Ванга предсказала появление коронавируса, рассказывал друживший с ней журналист Сергей Косторной. По его словам, она предвидела вспышку инфекции в Китае за несколько десятилетий до его возникновения.

— Не надо с Вангой спорить! Вы ничего не знаете, наши замечательные ученые. А она знала, что будет. Вы не знаете, как лечить коронавирус. А она знала. И она знала результат. Лечить так же, как лечат СПИД. Сильнейшие иммуномодуляторы, —говорил Косторной.

По словам последователей Ванги, она предсказывала новую смертельную болезнь «от желтых». Долгое время считалось, что речь идет о гепатите (желтухе) и других проблемах с печенью.