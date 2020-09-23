«Царьград» нашел пророчества Ванги о войне на Украине и несчастьях, которые грозят врагам России. Болгарская женщина, которой приписывают сверхъестественные способности, среди прочего, предсказала катастрофы со множеством мертвых.

Ванга говорила, что любая страна, объявившая войну России, погибнет.

«Много несчастий ждет тех, кто идёт против России», — заявляла она.

Также Ванга предсказывала гибель многих украинцев, нищету и болезни в их стране, утверждает «Царьград».

Предсказано «страшное падение» Америки

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.

«Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».

В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.