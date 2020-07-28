Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса осудил разгром офиса консульства страны в столице Колумбии Боготе.

"Мы осуждаем тот факт, что штаб-квартира венесуэльского консульства в Боготе была полностью разграблена и разгромлена. Власти Колумбии оставили ее без защиты, нарушив Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Колумбия должна ответить за это", — написал Арреаса в Twitter.

Он также приложил к публикации видеозапись, на которой видно, что штаб-квартира полностью разгромлена, мебель сломана, окна выбиты, а стены исписаны граффити.