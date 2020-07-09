Политика Китая по отношению к США не изменилась, Пекин по-прежнему хочет развивать китайско-американские отношения, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И на форуме аналитических центров Китая и США.

Текст выступления опубликован на сайте МИД КНР.

«Политика Китая по отношению к США не изменилась: мы по-прежнему хотим, исходя из доброй воли и искренних помыслов, развивать китайско-американские отношения», — заявил Ван И.

Он добавил, что по мере развития Китая у некоторых «американских друзей» появляется все больше и больше опасений и даже страх, однако у Китая никогда не было намерений бросать вызов США или попытаться их заменить. Ван И подчеркнул, что главным приоритетом для Китая является повышение благосостояния своего населения, возрождение китайской нации, а больше всего Китай надеется на мир и стабильность в мире.

«Именно по этой причине политика Китая по отношению к США характеризуется высокой степенью стабильности и последовательности. Мы готовы на основе неконфронтации, взаимного уважения и взаимной выгоды выстраивать китайско-американские отношения», — сказал Ван И.