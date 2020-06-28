Матч за звание чемпиона России по русскому хоккею по итогам приостановленного из-за пандемии коронавируса национального первенства должен обязательно состояться, заявил РИА Новости вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев.

Право сыграть в решающей встрече заслужили хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо». Матч за золотые медали был назначен на 21 марта в Кемерово, но игру отменили из-за пандемии.

«Я считаю, что чемпионат страны в любом случае должен быть завершен, сильнейший должен быть определен, — сказал в телефонном разговоре Валуев. — Чемпион России должен быть выявлен, матч за первое место должен состояться».

«Изменились составы команд? Но ведь все клубы остались и в одинаковых условиях готовятся к новому сезону», — заключил собеседник агентства.

В марте от матча за «бронзу» отказались архангельский «Водник» и красноярский «Енисей». Хабаровский «СКА-Нефтяник» выигрывал три последних чемпионата России, московские динамовцы в последний раз брали титул в 2013 году.