Валяние из шерсти – фелтинг – техника рукоделия, при помощи которой на поверхности ткани или войлоке создают рисунок. Для работы используют специальный инструмент. На странице https://artizo.com.ua/catalog/sherst-dlya-valyaniya-vovna-dlya-valyannya/ подбирать материал – валяную шерсть. Из нее можно создавать игрушки, украшения, разнообразные изделия. Предложенный материал способен сваливаться, свойлачиваться.

Что можно создать?

Шерсть для валяния используют для реализации разных творческих задумок. Чаще всего рукодельницы создают:

Тапочки. Они получаются очень теплыми и износоустойчивыми. Для украшения используют разные декоративные элементы, созданные из шерсти.

Игрушки, фигурки. С такой работой справятся как новички, так и опытные рукодельницы.

Шарфы и косынки. Подходит новичкам, которые только пробуют разные техники, можно для работы использовать и новые материалы, в том числе и нунофелтинг.

Узоры и декоративные украшения для украшения сумок, одежды, обуви, пр. Для работы мастера используют трафареты.

Шапочки для бани. Нередко именно такие изделия делают самыми первыми, испортить такое изделие достаточно сложно.

Валенки. Очень теплая зимняя обувь, которую можно создавать своими руками. Необходимо приобрести много шерсти, но это позволит получить эффектное изделие. Достаточно разнообразить поверхность несколькими украшениями, чтобы создать авторскую обувь.

Палантин. Большое изделие, которое позволит воплощать в жизнь разные творческие идеи. Создавать такую продукцию просто, готовая вещь получается красивой и приятной на ощупь.

Чаще всего новую технику осваивают, чтобы создавать украшения, в том числе эффектные брошки, серьги, декоративные элементы для одежды, аксессуаров, пр.

Виды волокон и правила выбора

Для рукоделия используют натуральную шерсть, с которой легко работать. В продажу поступает окрашенный материал в виде спутанной шерстяной массы. Можно подобрать продукцию в расправленном виде или выбрать расчесанный, смотанный аккуратный клубок. Спутанную массу называют кардочесом, подходит такое волокно для сухого и мокрого валяния. В первом случае из него можно получить крепкую и качественную основу, во втором мастер сможет быстро выложить основание, оторвав нужный отрезок шерсти.