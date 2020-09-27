На «Сочи-Автодроме» финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при России.
«Старт гонки был первой возможностью, — приводит слова Боттаса ВВС. — Но вообще-то она была испорчена чем-то вроде огромной пчелы или чем-то таким. Оно врезалось в мой визор. Так что я упустил момент торможения и зашёл слишком глубоко.
Знал, что гонка будет длинной. Потом Льюиса оштрафовали. Как только я получил чистое пространство, почувствовал отличный темп и мог контролировать все».
Второе место в гонке занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим финишировал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
Британец, который в Сочи мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по победам в «Формуле-1» (91), дважды был наказан пятисекундным штрафом за то, что тренировал старт перед гонкой в неположенных местах.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят третью гонку подряд завершил в очковой зоне, финишировав восьмым.
Joy and relief for @ValtteriBottas as he celebrates victory in Russia 😆 🏆
His second of the season and his first since Austria in July#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/xjMPSM5Axx
— Formula 1 (@F1) September 27, 2020