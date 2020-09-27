На «Сочи-Автодроме» финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем гонки десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при России.

«Старт гонки был первой возможностью, — приводит слова Боттаса ВВС . — Но вообще-то она была испорчена чем-то вроде огромной пчелы или чем-то таким. Оно врезалось в мой визор. Так что я упустил момент торможения и зашёл слишком глубоко.

Знал, что гонка будет длинной. Потом Льюиса оштрафовали. Как только я получил чистое пространство, почувствовал отличный темп и мог контролировать все».

Второе место в гонке занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим финишировал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Британец, который в Сочи мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по победам в «Формуле-1» (91), дважды был наказан пятисекундным штрафом за то, что тренировал старт перед гонкой в неположенных местах.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят третью гонку подряд завершил в очковой зоне, финишировав восьмым.