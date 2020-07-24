Интернет-пользователи раскритиковали статью британского писателя и историка Оуэна Мэтьюза, заявившего, что президент России Владимир Путин помогает Западу самоуничтожиться. По мнению пользователей, британцы решили «найти крайних».

Как писал «Рамблер», в своей статье для The Spectator Мэтьюз заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого разные поводы, в том числе движение Black Lives Matter. Он отметил, что в ФБР предупреждают о все более и более опасных информационных атаках России.

«Россия может помочь — и, безусловно, помогает — Америке и ее союзникам уничтожить самих себя», — заявил писатель.

«Маленькая поправочка: не Путин доведёт Запад до самоуничтожения, а Запад доведёт Запад до самоуничтожения. Самоуничтожитель самоуничтожится, без всякого Путина», — написал в комментариях пользователь «Рамблера» Leksos2 Мухин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Не могут посмотреть правде в глаза, валят всё на Путина. На самом деле Содом и Гоморра уничтожают себя сами», — написал в твиттере @publikatsii_ru.