Советскому и российскому певцу и композитору, заслуженному артисту России Валерию Сюткину запретили въезд на Украину. Об этом в пятницу, 31 января, в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В СБУ пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с высказываниями артиста о «целесообразности» присоединения Крыма к России в эфире одного из российских телеканалов, пишет «Газета.ру».

По данным издания, киевский концерт Сюткина был намечен на 27 апреля. По словам самого исполнителя, такой концерт он не планировал и посещать Украину — тоже.

«Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит», — заявил Сюткин в беседе с RT.

16 января депутат от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook, что нужно запретить въезд российским артистам на Украину за то, что они выступают в Крыму.