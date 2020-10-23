Ещё пару недель назад Аня Левченко с мужем не жалели, что покинули телестройку. Они считали, что все их беды, разногласия и конфликты связаны только с нахождением в периметре. Влюбленные успели снять роскошную квартиру в Санкт-Петербурге, отпраздновали новоселье, строили грандиозные планы на будущее, собирались открыть совместный бизнес.



Обычно в их паре поведение Валерия становится причиной разногласий, но на этот раз мужчина не считает себя виноватым. По словам Ани, она решила расстаться с ним из-за постоянных придирок и недовольства со стороны Блюменкранца. Валера же утверждает, что после того, как он просто поинтересовался у бывшей супруги, как у неё дела, Аня приревновала и выгнала мужчину из их съемной квартиры. Мужчина был оскорблен и ушел.



Теперь Валерий и сам настаивает на разводе, не собираясь прощать супруге такое поведение. На днях стало известно, что Блюменкранца зовут вернуться на проект, он пока он думает над предложением. Валерий не знает, где хочет жить, ведь в Москве у него много друзей, а в Санкт-Петербурге скоро родится сын.