Экс-участник Валерий Зубов признался, что не смог прижиться в Москве даже ради Милены Нориной.

Мы расстались

Ну что видимо это конец , за время наших с Миленой отношений произошло масса приятных событий , но так же были неприятные

Девушка ушла за мной с проекта , я сразу говорил , что хочу уехать в Ростов , потому что у меня там есть место где меня ждут ,где я буду зарабатывать деньги , чтобы идти дальше к нашим целям, но она попросила остаться в Москве , попробовать тут , ну что я попробовал..

Это не мое место где я на данный момент хочу находится , я не чувствую себя тут комфортно

И предложил уехать в Ростов , после чего она мне сказала что не поедет никуда останется в Москве , я ей предлагал раз 50 это точно и слышал тот же самый ответ «нет»

Собрал вещи и уехал. Я просто не пойму одного , если у вас есть человек с кем вы хотите быть , вы за ним не поедете ?? Да мне кажется если были бы какие либо чувства , вам было бы все равно куда вы поедете , главное с кем вы будите находится , но она выбрала Москву 🤦🏻‍♂Москва для неё важнее чем наши отношения , что конечно очень не приятно и неожиданно было для меня…а теперь звонит мне и говорит какой я конченый , что я ее бросил , но друзья , я ведь не бросал , я много раз предложить уехать со мной , но потом вернуться как немного поднимем свой бюджет.. но девушка выбрала строить отношения с МОСКВОЙ…

Мне интересно, как бы вы поступили , если были бы на моем месте ?!