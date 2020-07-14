Прямой разговор-дискуссия министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова с членами РАН: академиками, членами-корреспондентами и профессорами — состоялся во вторник, 14 июля, в онлайн-формате. Не все готовившиеся задать свои вопросы главе Минобра смогли сделать это. Время у министра было ограничено. Из тем, которые подняли академики, можно было понять, что в настоящее время их больше всего волнует судьба Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), выборы директоров институтов, вопрос о результативности научных организаций и критерии их оценки.

Судьба РФФИ обсуждается с начала этого года, когда в недрах Министерства науки и высшего образования РФ (еще при прежнем министре Михаиле Котюкове) родилась идея реформировать фонд: часть активов передать Российскому научному фонду (РНФ), а то, что останется, слить с двумя институтами — Институтом научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) и Всероссийским институтом научной и технической информации РАН (ВИНИТИ). Ученые не поняли, чем провинился РФФИ, который российские исследователи считали самым демократичным органом распределения денег на науку?

Ответа долго не поступало. И вот, спустя несколько месяцев, на онлайн-дискуссии на вопрос экс-руководителя фонда Владимира Фортова о судьбе организации Фальков озвучил, наконец, одну претензию: оказывается при всех сильных сторонах РФФИ, включающих международное сотрудничество, количество выдаваемых грантов, руководству «надо было бы усилить экспертизу».

— Речь не идет о закрытии или о его присоединении, поглощении какой-то другой структурой. Наша позиция — посмотреть приоритеты, сильные и слабые стороны, — сказал министр.

Ничего более конкретного на очень болезненный для научного сообщества вопрос сказано не было. Валерий Николаевич с первых своих выступлений зарекомендовал себя мастером ловко обходить сложные вопросы, не выдавая почти никакой конкретики.

***

Со времен начала реформы РАН в бывших академических институтах идет вялотекущая борьба за власть. Министерство назначает удобные ему кандидатуры, научная общественность, как правило, выступает против «эффективных менеджеров». Однако в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН происходит нечто невероятное: там назначают уже пятого исполняющего обязанности директора — ни один предыдущий так и не закрепился на этом месте. Схожая ситуация, к слову, наблюдается и в столичном Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОНе).

Фальков заверил, что сейчас ситуация в Уфе нормализовалась, новый врио — выходец из Башкирского госуниверситета Вадим Захаров, вроде бы устраивает основных «акторов» процесса: министерство, академию наук и субъекта федерации.

Если уфимские взаимоотношения руководства с коллективом Валерий Фальков, по его словам, уладил, то ситуация с Научным центром уникального приборостроения в Москве по-прежнему нуждается в срочном разрешении. «» писал в свое время о конфликтеhttps://www.mk.ru/science/2020/02/16/akademik-pustovoyt-unikalnoe-priborostroenie-rossiyskoy-nauki-okazalos-pod-ugrozoy.html, возникшем между новым директором, поставленным в 2016 году министерством, Маратом Булатовым, и прежним — академиком Владиславом Пустовойтом, занимавшим до последнего должность научного руководителя. По мнению академика, лауреата пяти госпремий, новый руководитель на корню губит науку в центре, когда-то гремевшем на весь мир, продвигая весьма сомнительные проекты.

– Нужно как можно быстрее проводить проверку по тем фактам, которые были изложены Пустовойтом, — обратился с просьбой к Фалькову руководитель Отделения нанотехнологий и информационных технологий Геннадий Красников. – Директор нападает и увольняет Пустовойта, а проверки нет». На период, пока проверка не прошла, он попросил приостановить все кадровые перестановки в центре, иначе и без того пошатнувшееся за последние годы здоровье Владислава Ивановича, который в этом году пережил второй инфаркт, вызывает у всей научной общественности серьезные опасения.

– Ситуация некрасивая, — отозвался Фальков. — Конфликт вышел далеко за пределы научной организации (напомним, что деятельностью нового директора Булатова заинтересовались даже в Комитете Госдумы по обороне, а на описавшего ситуацию журналиста «» директор даже подал в суд — прим. авт.).

Затягивание вопроса с проверкой финансово-хозяйственной и научной деятельности нового руководителя Фальков объяснил коронавирусом, из-за которого любые подобные действия были запрещены.

– Теперь я предлагаю сформировать комиссию до конца недели, разобраться на месте в причинах конфликта, — сказал он. – Главное, обеспечить работу и постараться вернуть доверие в коллектив, чтобы сотрудники не отвлекались от своего основного дела.

***

Академик Валерий Козлов подчеркнул роль российских математиков, которые «прилично выглядят, в том числе и на международном уровне», готовят в 22- м году в Санкт-Петербурге очередной международный конгресс. Однако вот проблема: наши ведущие математические журналы недостаточно доступны на русском языке для пользователей — студентов и молодых ученых.

– Предлагаем рассмотреть вопрос о централизованной подписке высших учебных заведений страны. А то английские версии более доступны, чем наши русские исходные варианты, — посетовал академик.

Одной из причин отсутствия должного доступа к русскоязычным версиям Фальков назвал отсутствие у нас своего агрегатора русско-язычных журналов, наподобие Springer, а ведь об этом ставится вопрос в рамка нацпроекта «Наука». В общем, пообещал, что проблема без внимания не останется.

Следующую проблему — важную, связанную с финансированием — поднял академик Андрей Смирнов из отделения общественных наук.

Он напомнил про попытку чиновников свести деятельность институтов к статейным публикациям, что оказалось в корне неправильно, а потому его вопрос министру звучал так:

– Как вы считаете, не стоит ли вернуться к практике базового финансирования институтов во всей полноте их деятельности?

По словам Смирнова, институты ведут деятельность, не всегда отражающуюся в публикациях, – это и командировки, и конференции, а средств на это нет.

Смирнова поддержал президент РАН Александр Сергеев, отметив, что базовое финансирование, важно для всех институтов, включая естественно-научные.

– Для того, чтобы получать хорошие результаты, институты должны быть в работоспособном состоянии: установки надо поддерживать, расходные материалы закупать. Должно быть базовое финансирование, на основе которого институт функционирует, а уже все получаемые гранты и финансирование госсзаданий должны ее дополнять. Вопрос этот с 2013 года сильно всех волнует.

Вопрос для Фалькова был непростой, — видно было, как он внутренне собрался, чтобы ответить так, чтобы никого не обидеть, но и на вопрос о базовом финансировании ничего конкретного не пообещал:

– При всей простоте вопроса, она самом деле он довольно сложный. Здесь не может быть универсального решения,… одним приказом все вернуть и повернуть вспять невозможно…

И почти все в таком духе. Хотя странно, почему невозможно-то? Не получится одним приказом, давайте попробуем двумя.

***

«Если корабль не знает, к какой гавани плыть, то любой ветер ему не будет попутным», — зашел с выражения Сенеки академик Юрий Лачуга от отделения сельскохозяйственных наук. Это он намекнул опять про наукометрию, на которую до последнего времени напирало министерство.

– С 2013 года мы «ушли» вниз по конкретному вкладу в народное хозяйство, зато выросли в публикационной активности, в том числе и в зарубежных журналах, на публикацию в которых еще тратим свои деньги. Минсельхоз вон не случайно ставит уже вопрос, чтобы лучшие наши институты взять себе, — говорит Лачуга. Он посетовал о судьбе институтов, которые не дотянули до первой и второй категории. – В Воронеже, Магадане, Краснодаре есть разные предприятия, многие из них трудятся в более тяжелых условиях, но для нас важны все категории институтов.

Фальков согласился с тем. Что нельзя пренебречь такими институтами: «Я сейчас формирую свое мнение по поводу категорий».