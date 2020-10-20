Расставшись с беременной женой, Валерий Блюменкранц занялся поисками однокомнатной квартиры в центре Санкт-Петербурга.

ВАЛЕРА БЛЮМЕНКРАНЦ ИЩЕТ КВАРТИРУ!

Милые бранятся – только тешатся? Блюменкранц и Левченко заявили о своём расставании и уже несколько дней находятся в контрах.

«Настроения нет, перспектив возобновления отношений – нет. Срочно сниму однокомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга для себя одного», – заявил Блюменкранц.

Пока Валера в поисках жилья, у Ани, кажется, жизнь налаживается.

«Тема с моим бывшим мужем закрыта, у нас разные взгляды на жизнь и на будущее. Это моё окончательное решение! Теперь я с сыном пойду отдельной дорогой», – заявила Аня.

Вдаваться в подробности Левченко не стала, но обмолвилась, что Валера снова предпочёл семье отдых в клубе с друзьями.

«Нашей семье пришёл конец! Я бы сохранила семью, если бы чувствовала, что меня любят, но как ко мне, так и я к людям», – резюмировала Анна.

Будет развод или семья воссоединится?