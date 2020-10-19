Валерий Блюменкранц прокомментировал расставание с Анной Левченко.

Я разговаривал с ребёнком позавчера по телефону, по видеосвязи, рядом была Тата, я у неё спросил, как дела, не более. Разговор был абсолютно безобидный. Я в основном интересовался ребёнком и разговаривал про ребёнка. После чего Аню переклинило, она начала меня оскорблять, вести себя отвратительно.

И в конце заявила мне: «Пошёл вон из квартиры!» Я в недоумении. Я такого неуважительного отношения в свой адрес не потерплю ни от одного человека. Если мне говорят: «До свидания», ну до свидания, всего доброго, удачи вам в жизни.