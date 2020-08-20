Валерий Блюменкранц посетовал, что хотел побороться за миллион евро в другом шоу.

Взвалил на себя Блюменкранц непосильную ношу: и к свадьбе готовиться надо, и за беременной Аней ухаживать, и про конкурс «Свадьба на миллион» не забывать.

«Миллион рублей приза – это хорошо. Но я слышал про одно шоу, там, конечно, условия намного жёстче. Вот наши на Сейшелах жалуются на жару, а там нужно перезимовать в таёжном лесу без благ цивилизации. Зато и приз круче: не миллион рублей на свадьбу, а целый миллион евро! Хватит до конца жизни. Я заявку туда отправлял, но меня не взяли», – поделился Валера.

Вот только тогда Блюменкранц не знал, что стоит за этой суммой…