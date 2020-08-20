Валера Блюменкранц и Аня Левченко посетили кабинет УЗИ. В своих микроблогах молодые показали трогательное видео из клиники, поделившись положительными эмоциями и желанием поскорее узнать, кто у них родится. Но пока что срок слишком маленький, чтобы выяснить пол будущего малыша.



Врачи на скрининговом обследовании показали Ане с Валерой, как выглядит и развивается их малыш на данной стадии внутриутробного развития, рассказав его основные параметры. За кадром можно услышать голос Блюменкранца, который явно доволен результатами УЗИ. Аня в соцсетях рассказала, что очень ждёт, когда им скажут, родится у них мальчик или девочка.



Многие зрители уверены, что Аня станет прекрасной матерью, ведь в общении с дочкой Валеры от первого брака она смогла показать себя с лучшей стороны. Левченко доказала, что с ней малыши могут чувствовать себя комфортно и уютно, слушаясь и уважая. Маленькая Бетти провела целых три дня в обществе Ани и Валеры и была этому очень рада.