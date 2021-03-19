Вакуумная упаковка значительно продлевает срок хранения мяса. Она препятствует проникновению кислорода в мясо, что не даёт микроорганизмам возникать и размножаться в продукте. Вакуумная упаковка обеспечит сохранность мясо и его первозданный вкус на долгое время.

К положительным сторонам использования данного изделия можно отнести тот факт, что оно не даёт продукту загрязняться, предохраняет от высоких и низких температур, защищает от воздушной среды и от проникновения жидкости. Мясо в вакуумной упаковке может храниться отдельными кусками, которые можно солить или вносить в них другие специи, перед запаковкой. В безвоздушном пространстве легче мариновать мясо и этот процесс значительно сокращается по времени.

При изготовлении данного изделия используются специальные прочные материалы, например, плёнка PET/PE. Такая вакуумная упаковка для мяса отличается надёжностью и долговечностью. В зависимости от свойств плёнки, которая используется для производства изделия, различают долговечные упаковки и те, в которых мясные продукты будут храниться короткий срок.

Принцип работы вакуумной упаковки заключается в том, что возле продукта образуется пространство, лишённое воздуха. В результате там не могут поселить бактерии. Мясной продукт помещается в упаковку, из которой специальным аппаратом выкачивается воздух. После этого она закрывается аппаратным способом. Таким образом, продукты полностью защищаются от загрязнения и микроорганизмов.

Тем не менее, вакуумная защита не совсем совершенна. Существуют анаэробные бактерии, способные жить в безвоздушной среде. Кроме того, вакуумная упаковка уязвима для физических повреждений.

Таким образом, вакуумная упаковка сохраняет первозданный вид мясного продукта, увеличивает срок годности. Это недорогой и простой способ хранения мяса. К отрицательным сторонам данного метода можно отнести тот факт, что мясо может иметь своеобразный запах после извлечения из упаковки. Но через несколько минут он улетучивается. Кроме того, мясо становится более жёстким. И всё же данный способ хранения мясных продуктов является одним из самых лучших.