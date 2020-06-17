Эпидемия COVID-19 не только нарушила привычный уклад жизни людей, но и в значительной степени повлияла на мировую экономику. Поэтому вопрос разработки вакцины от коронавируса сегодня актуален как никогда. В Австралии тестируют вакцину БЦЖ (от туберкулеза), США начали испытания на людях, Германия активно ищет добровольцев для клинических исследований, а Великобритания надеется получить готовую вакцину уже к началу осени 2020 года и распространять ее в аптеках.

Но представители ВОЗ настроены более скептически. По их мнению, эффективная вакцина, способная остановить эпидемию коронавируса и предупредить возможные повторные волны заражений, будет готова не раньше, чем через год. Что сейчас происходит с исследованиями вакцины? Какие страны имеют больше шансов создать эффективное лекарство? Рассмотрим самые многообещающие проекты.

В США начали испытания вакцину на людях

Еще в марте ученые США из научно-исследовательского института здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле заявили о старте испытаний вакцины против вируса COVID-19 на человеке. Для испытаний выбрали 45 здоровых и молодых добровольцев.

Месяц спустя о старте испытаний на человеке также заявили ученые из компании Inovio, выбрав 40 добровольцев для введения уникальной вакцины под названием INO-4800. Ученые создали синтетическую ДНК, куда поместили бо́льшую часть кода вируса. Таким способом исследователи надеются выработать иммунитет к COVID-19 в испытуемых.

Планируется, что исследования будут продолжаться не менее года, лишь тогда можно будет говорить о каких-либо результатах и переходить к запуску масштабного производства профилактических препаратов.

В Китае работают над тремя перспективными вакцинами

КНР одна из первых стран, кто инициировал исследования на человеке, перейдя ко второй фазе испытаний. Сейчас китайские ученые работают с тремя наиболее перспективными вакцинами:

Первое направление – вакцина аденовирусного вектора, которую планируют тестировать на добровольцах до конца 2020 года. Второй вариант – инактивированная вакцина, которую испытывают два крупнейших исследовательских центра в Пекине и Ухане. Третья вакцина разработана еще в первые месяцы эпидемии в самом ее эпицентре в городе Ухань. Первый этап тестирования предполагал исследования эффективности препарата, веденного 96 добровольцам из трех возрастных категорий.

Власти КНР заявляют, что разработка эффективной вакцины с возможностью запуска в массовое производство может занять не менее года. Однако рабочие экземпляры будут готовы уже этой осенью и могут быть использованы в особых случаях для вакцинации определенных групп людей, например, медиков.

Власти Германии разрешили испытания на человеке

Германия вслед за США и Китаем также начинает испытания РНК-вакцины, разработанной компанией BioNTech. На первом этапе испытаний вакцинируют 200 добровольцев возрастом от 18 до 55 лет, ранее не болевших коронавирусом. Следующий этап предполагает вакцинацию людей такого же возраста, но с сопутствующими заболеваниями, относящими их к одной из групп риска.

По словам исследователей из института имени Пауля Эрлиха, начало массового производства вакцины возможно только в 2021 году, и то, в случае успеха в испытаниях.

В Нидерландах и Австралии тестируют вакцину БЦЖ

Первыми, кто начал тестировать вакцину от туберкулеза против коронавируса, стали голландские ученые. Предварительные исследования и анализ статистики заболеваемости по странам показали, что вакцина БЦЖ может противостоять COVID-19, защищая привитого человека от проникновения и развития вируса в организме.

На первом этапе вакцинировали 1000 медицинских работников из 8 медучреждений. Второй этап вакцинации начнется осенью. Исследованием руководят ученые из медицинского университета, который находится в голландском городе Утрехт.

Вакциной БЦЖ также заинтересованы австралийские ученые. В рамках программы исследования эффективности вакцины против туберкулеза на коронавирус, вакцинацию прошли четыре тысячи добровольцев из различных медицинских учреждений. Чтобы сделать какие-либо выводы об эффективности вакцины БЦЖ, нужно наблюдать за испытуемыми в течение года.

Если исследования по разработке вакцины будут идти в предполагаемом темпе, то эффективное профилактическое средство человечество получит не раньше 2021 года.