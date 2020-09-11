Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал список стран, которые заинтересованы в использовании российской вакцины от коронавируса.

Согласно материалам РФПИ, всего интерес к вакцине проявили «более 30 стран, составляющих свыше 50% от населения планеты», передает «Интерфакс».

В Северной Америке это только Мексика. В Южной Америке перечислены Венесуэла, Бразилия, Перу и Аргентина.

В Африке это Алжир, Египет и Нигерия. На Ближнем и Среднем Востоке — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Израиль и Палестина, а также Турция.

В Европе — Греция, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдавия и Белоруссия. В Азии — Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия, Непал и Бангладеш, Вьетнам, на Востоке — Южная Корея и Япония. Наконец, в Океании отмечены Индонезия, Малайзия и Филиппины.

Ранее РФПИ подписал соглашение с Секретариатом здравоохранения бразильского штата Баия о поставках до 50 млн доз российской вакцины «Спутник V» в Бразилию. Также вакциной от коронавируса, разработанной центром «Вектор», заинтересовалась Мексика.

Кроме того, в начале сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.