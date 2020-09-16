Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнётся в декабре-январе.

«Я очень надеюсь, что с нового года, даст бог, с декабря, мы тоже начнём вакцинировать. Все ждём, но необходимо получить окончательные документы, чтобы вакцина была безупречной», — сказал Воробьев в эфире канала «Россия 24».

Он уточнил, что вакцинация будет бесплатной.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.