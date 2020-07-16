Мария Табак. Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.

В лондонском Высоком суде вторую неделю идут слушания по иску Деппа против таблоида Sun, написавшего в 2018, что он избивал бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Херд обвиняет бывшего супруга, с которым она состояла в браке с 2015 по 2017 год, в «трехдневных мучениях с физическим насилием» в 2016 году: согласно ее утверждениям, актер в тот период принимал наркотики и много пил. Депп категорически отрицает, что проявлял насилие по отношению к бывшей супруге.

«Много лет назад я очень хорошо знала Джонни. Мы были парой на протяжении четырех лет, и я считала его лучшим другом, близким, как родственник. Я считаю наши отношения с ним одними из самых важных в моей жизни», — говорится в заявлении Райдер, которая была помолвлена с Деппом с 1990 по 1993 год.

Актриса призналась, что шокирована и расстроена, слыша об обвинениях в адрес Деппа.

«Я не видела, чтобы он проявлял жесткость и насилия по отношению к кому бы то ни было. Я честно и искренне знаю его как очень хорошего человека – очень любящего, очень заботливого парня, который очень защищал меня и людей, которых любит. Я чувствовала себя с ним в полной безопасности», — написала Райдер.

«Не хочу никого называть лжецами, но зная Джонни, невозможно поверить в правдивость таких кошмарных обвинений», — подчеркнула актриса.

С аналогичным заявлением выступила и бывшая гражданская жена Деппа, мать его двоих детей, французская актриса и певица Ванесса Паради.

«Я знаю Джонни больше 25 лет. Мы жили вместе 14 лет и вырастили вместе наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, благородного и не склонного к насилию человека и отца. На съемках фильмов актеры, режиссеры и все съемочные группы обожают его, потому что он скромный и проявляет уважение ко всем, являясь при этом одним из лучших актеров, каких мы только видели», — написала Паради.

Она также отметила, что обвинения со стороны Херд никак не совпадают с образом известного ей Джонни Деппа.

«Я вижу, насколько тяжелый эффект имели эти возмутительные заявления, а также какой вред они нанесли его карьере, потому что, к сожалению, люди верят этим лживым фактам. Это тем более грустно, потому что он помог стольким людям как в профессиональной, так и в личной жизни, с добротой и благородством», — подчеркнула Паради.