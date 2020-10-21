Режиссер Вадим Дубровицкий попал в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Некоторое время назад на съемочную площадку в Москве была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие врачи диагностировали у Дубровицкого закрытую черепно-мозговую травму, заподозрили перелом и госпитализировали его. Режиссер объяснил им получение травм тем, что споткнулся и упал.

60-летний Дубровицкий, как сообщал «Рамблер», — основатель и главный режиссер московского театра «LA’Театр». Он снял семь фильмов, в том числе «Свадьба. Дело. Смерть» и «Иванов», и поставил более 10 спектаклей, в частности, оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь» и комедию драматурга Нила Саймона «Слухи».

В августе певица Валентина Легкоступова была доставлена в больницу после запоя с мужем Юрием Фирсовым и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. По словам Фирсова, она упала в ванной. Между тем адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин заявил, что супруг мог избить певицу перед смертью, свидетельством чего могут быть характер, количество и распространение повреждений по ее телу.