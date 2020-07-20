Мамами стали три самки.

В Новосибирском зоопарке на свет появились 16 детенышей манулов. Потомство принесли три самки. У первой родилось три котенка, у второй пять, у третьей – восемь.

На странице зоопарка во «ВКонтакте» рассказали, что маленькие манулы, как и малыши других кошачьих, первое время абсолютно беспомощны. В этот период у них закрыты глаза и еще нет зубов. Мама постоянно находится с ними рядом.

Фото: Kivuli Kivuli, архив зоопарка

Вес новорожденного манула – всего 100 гр. К 20-ому дню у котят открываются глаза, а к 22-ому – пробовать мясо. На первые прогулки мама отпускает детеныша, когда ему исполняется месяц.

Фото: Kivuli Kivuli, архив зоопарка

«У малышей этого года сейчас как раз такой период – на днях сотрудники зоопарка заметили, что малыши ненадолго выходят из укрытия. Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Но с каждым днем они будут действовать всё решительней, и шансов увидеть их тоже станет больше. Манулы – одиночные животные. Потомством занимаются только самки. Поэтому у каждой самки с детенышами отдельный вольер», – сообщается на странице зоопарка.

Фото: Kivuli Kivuli, архив зоопарка

Новосибирский зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения манулов. Этот вид размножается здесь уже 25 лет. Манул внесен в Красные Книги России и мира, его численность точно неизвестна, так как манул ведет скрытный образ жизни. Разные подвиды этого дикого кота распространены в Центральной и Средней Азии, Южном Закавказье, Забайкалье, Монголии, на северо-западе Китая и на западе Ирана.