Украинские правоохранители задержали пять сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на Украине закрыли для посетителей с 18 марта из-за коронавируса, а с 1 июня открыли для посещения, но с некоторыми ограничениями.

«Полицейские в зоне ЧАЭС обнаружили пятерых нарушителей радиационной безопасности. Лица незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма… Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для «отдыха» зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта. Для привлечения их к ответственности полицейские зоны ЧАЭС составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение суда», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что нарушителям грозит наказание в виде штрафа 31 530 гривен (1,1 тысяча долларов).

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.