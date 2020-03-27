За последнее время в России действительно произошло резкое повышение цен на гречневую крупу, рассказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут 27 марта.

Ранее в этот день глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что его ведомство выявило картельные соглашения на рынке гречневой крупы.

«Если до 10-13 марта цены шли в нормальном контексте роста, исходя из дополнительных затрат на хранение, обработку и так далее, то после этого за неделю скачок составил почти 10 тыс. рублей за тонну у производителей крупы. Это многовато, это не может быть вполне обоснованно», — сказал Корбут.

По его словам, в данном случае ФАС действует оперативно, и если удастся доказать картельный сговор, его участников надо привлекать к ответственности.

В тоже время для роста цен было несколько объективных факторов. Источником стал ажиотажный, ничем неоправданный спрос на гречку, заявил вице-президент Российского зернового союза.

«Также срочно потребовались необходимые закупки дополнительных объемов. А когда вы приезжаете закупать срочно с разговором: «Давайте, беру все», — то вам просто назначают цену и вы берете по этой цене», — сказал Корбут.

Возможно, каким-то компаниям пришлось вводить дополнительные смены для увеличения объемов производства, допустил эксперт.

К 25 марта ФАС получила более 600 обращений от граждан о росте цен на ряд товаров, среди которых была гречневая крупа, а также рис, сахар-песок, мясо и туалетная бумага. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также Кемеровской, Белгородской, Самарской и Томской областей.

Ведомство продолжает мониторинг цен на социально значимые продукты питания в условиях вспышки коронавируса. В случае обнаружения значительных изменений ФАС анализирует их обоснованность и принимает соответствующие меры при выявлении нарушений.

Из-за распространения COVID-19, россияне начали массово приобретить ряд товаров, в том числе гречневую крупу. Вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не «скупать гречку» и прочие продукты. По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, запасов этого товара только в одном Алтайском крае хватит на всю страну.

Заместитель главы правительства Марат Хуснуллин отмечал, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех городах страны. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверяли, что продуктов в магазинах хватит на восемь недель, запасы постоянно пополняются.

При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на аналитиков крупнейшего российского ретейлера, сделанных россиянами запасов среднестатистической семье хватит на 108 дней.