По меньшей мере четыре ракеты упали в «зеленой зоне» в центре иракской столицы Багдада около посольства США, сообщает телеканал Al-Arabiya.

По сообщению телеканала, ракеты упали вблизи посольства США, на территории «зеленой зоны» были слышны взрывы. Отмечается, что после ракетного обстрела в американском посольстве прозвучали сирены. Источники телеканала сообщили, что над «зеленой зоной» кружат вертолеты.

В свою очередь, иракское агентство Shafaq сообщило со ссылкой на источник в органах безопасности, что в «зеленой зоне» упали две ракеты.

О жертвах и материальном ущербе не сообщается.

«Зеленая зона» Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.