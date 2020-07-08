Необычное ДТП, в котором пострадали «водители» двух необычных средств передвижения, случилось в Зеленограде. Юный питбайкер наехал на 13-летнего скейтбордиста прямо на тротуаре. Они были госпитализированы в компании пассажира пит-байка.

Как стало известно «», авария произошла 7 июля в Зеленограде. 16-летний местный житель Антон (все имена изменены) полтора месяца назад стал счастливым обладателем новенького пит-байка. Стоит отметить, что любовь к двухколесной технике зародилась у юноши давно. С 13 лет школьник уже вовсю гонял на скутере. В тот день Антон предложил своему школьному другу, 15-летнему Олегу прокатиться по району. Как рассказал сам водитель, на одной из улиц велись ремонтные работы, и он решил проехать по тротуару. В какой-то момент им на встречу из-за угла выехал мальчик на скейтборде.

Я до последнего момента был уверен, что мы сможем с ним разъехаться, несмотря на то, что тротуар был очень узкий,- рассказал питбайкер. — Я сбросил скорость до 10 км в час и максимально взял в право. Однако парень на скейте ехал прямо на нас. Чтобы остановиться, мне не хватило бы тормозного пути. Мы с другом кричали, но он смотрел себе под ноги и совершенно нас не слышал.

Столкновения избежать так и не удалось. Антон наехал на скейтера, после чего врезался в металлический забор, расположенный справа от тротуара.

Поднявшись на ноги, пассажир байка тут же вызвал «скорую». Всех троих участников ДТП доставили в больницу. Антон получил перелом бедренной кости, множественные ушибы и ссадины, после оказания первой помощи был отпущен домой. Его другу с рваной раной голени и травмой живота придется провести в больнице еще несколько дней. Больше всех пострадал 13-летний скейтер Максим. Мальчик с сотрясением мозга и переломом ноги госпитализирован в отделение неотложной детской хирургии.

В полиции уже возбудили уголовное дело. По словам питбайкера, он очень сожалеет о случившемся.