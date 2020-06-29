С пушкой впервые встретят 30 июня академиков в помещении Российской академии наук на Ленинском проспекте, 14. На входе в здание президиума РАН начинается тестирование дезинфекционного оборудования, созданного на столичном агроинженерном предприятии.

Как сообщили «» в РАН, всех, кто будет прибывать во вторник на запланированное заседание президиума, будет ожидать сюрприз на входе в виде дезинфекционного тоннеля.

Его разработали специально для борьбы с новой коронавирусной инфекцией под руководством академика РАН Андрея Измайлова на базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Камера предназначена для обеззараживания верхней одежды и открытых кожных покровов человека дезинфицирующими средствами.

Все попадающие в нее погружаются в облако мелкодисперсного тумана, который гарантирует равномерное распределение антисептика. Обработка одного человека длится не больше 15 секунд. Одежда визитера за это время промокнуть не успевает, а вирус, если он есть, уничтожается. Параллельно в камере используется ультрафиолетовое освещение.

На выходе из тоннеля посетителей ждет еще одно новшество: специальная пушка. Стрелять из нее по вошедшим не будут — она предназначена для обеззараживания помещения. С определенной периодичностью ее заряжают антисептиком и дают залп в фойе, напуская в нем дезинфицирующий туман.