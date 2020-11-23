Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил закрепить в законодательстве понятие «курортный моногород» для городов типа Кисловодска и Сочи и выработать комплекс мер поддержки таких городов.

«В настоящее время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставления мер государственной поддержки городам, в основе экономической деятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или оказание туристских услуг. К таким курортным моногородам уже сегодня могут быть отнесены и Кисловодск, и Таганрог, и Анапа, и Туапсе, и Сочи, и многие другие города по всей стране, которые живут туризмом в силу природно-климатических или других региональных особенностей», — сказал Пайкин в ходе заседания круглого стола в СФ о проблемах восстановления и развития туризма в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции.

По словам Пайкина, города-курорты юридически к моногородам не относятся и не могут получить те меры поддержки, которые предусмотрены для городов, обладающих подобным статусом.