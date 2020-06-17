Группа оперативников прибыла в Среднеуральский женский монастырь, который ранее был захвачен схиигуменом Сергием (Романовым). Они приехали не проводить оперативные действия, а только пообщаться с казаками, которые заблокировали вход в обитель.

Как передает URA.RU, сотрудники ФСБ попытались узнать у казаков, на каком основании монастырь заблокирован, и кто дал приказ на это. Также у них хотели узнать, почему ограничивается работа СМИ и общественников.

Источники в силовой среде отметили, что целью переговоров было оформление аналитической записки. На ее основании будут приниматься решения по этому "из ряда вон выходящему событию".

Отмечается, что УФСБ работает в связке с Центром по противодействию экстремизму свердловского главка МВД.

Ранее стало известно, что церковный суд России 26 июня проведет заседание. Там будут рассмотрены действия схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь. За это время Сергий может успеть сам "исправиться".