Сотрудники полиции Сиэтла в субботу прибыли в захваченную протестующими «Автономную зону Капитолийского холма» для расследования стрельбы, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщает издание Newsweek.

Протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла, объявив эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ). Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

«Полиция ведет расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine. Мы предоставим дальнейшую информацию, когда она будет доступна», — сообщает полиция в Twitter.

Как сообщает издание, департамент полиции Сиэтла ночью получил сообщения о «трех-шести выстрелах», стрелявшие скрылись с места событий. Сотрудники полиции прибыли на захваченную территорию в защитном обмундировании.

Согласно заявлению полиции Сиэтла, полицейские прибыли на территорию CHAZ около 2.30 в субботу после получения сообщения о стрельбе, однако толпа не подпустила их к жертвам.

Позже в полиции сообщили, что оба человека, получившие ранения, были доставлены в больницу. Один из них, 19-летний мужчина, скончался, другой оставался в больнице в критическом состоянии. Полиции не удалось установить личности стрелявших.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл», и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».