В Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным схиигуменом Сергием (Романовым), находится участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк. Об этом сообщает корреспондент издания Ura.ru, который находится на месте событий.

Отмечается, что олимпийский чемпион Дацюк ранее высказался в поддержку отца Сергия, который уже более десяти лет является его духовником. Прежде схиигумен являлся духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и ряда других известных персон.

Между тем, Екатеринбургская епархия опубликовала официальное заявление по поводу ситуации с Сергием, в котором призвала людей молиться за вразумление священнослужителя, чтобы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния.

Ранее схиигумен Сергий, духовник женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в Среднеуральске Свердловской области, отстранил от управления главное монастырское духовное лицо, игуменью Варвару, и объявил в обители осадное положение.

Днем 17 июня после сообщений о том, что женский монастырь взяли под охрану казаки, в обитель приехали сотрудники ФСБ и полицейские. Силовики собирались провести переговоры с клириком, дабы прояснить ситуацию.

Сам Сергий заявил в ответ, что ни о каком силовом захвате обители с его стороны речи не идет, а находится он там ради монахинь и послушниц, его «духовных чад».

Напомним, что опальный священнослужитель начал вновь стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали недействительными.