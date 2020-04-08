В доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве, где вечером 8 апреля произошел пожар, Роспотребнадзор ранее выявил нарушения.

В частности, в пансионате не было специально отведенных помещений для глаженья. Постояльцы пользовались утюгами в общих комнатах.

Также по состоянию на октябрь 2019 года в здании не было предусмотрено приемно-карантинное отделение.

Кроме того, дом престарелых обходился без прачечной, и стирать вещи приходилось в санузле, где были установлены стиральные машины. Также в здании не было отдельного помещения для хранения грязного белья.

Ранее сообщалось, что главное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту пожара.

По данным МЧС, причиной пожара стал загоревшийся электрокабель. Площадь возгорания составила 15 кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По предварительным данным, жертвами пожара стали два человека.