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Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае с момента начала пандемии превысило 100 человек, за минувшие сутки заразились 13, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В субботу сообщалось о 90 заболевших COVID-19.

«На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них — дети. Выписано 16 человек», — говорится в сообщении.

Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском, Агинском, Акшинском районах и Борзинском районах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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