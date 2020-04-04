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Врачи выявили первую жительницу Забайкальского края с коронавирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на главу краевого управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

Единственный до этого случай заболевания коронавирусом в Забайкалье был выявлен у гражданина Китая, которого выписали 12 февраля.

«За медицинской помощью обратилась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. По результатам исследований у нее подтверждена коронавирусная инфекция. Она сейчас находится под наблюдением в первой городской в больнице. Женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Все пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдением», — сказала Светлана Лапа.