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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввёл режим повышенной готовности на территории региона из-за угрозы коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Режим начинает действовать с 19 марта по всей территории Забайкальского края. На период действия режима на территории региона запрещено до особого распоряжения проведение деловых, культурных, спортивных, и иных мероприятий с общим числом участников более 50 человек», — говорится в сообщении.

Также документ рекомендует жителям региона 2 недели оставаться дома, не посещая работу или учёбу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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