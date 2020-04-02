Власти Забайкальского края запретили продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции, введенного в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается в четверг, 2 апреля, на официальном портале края.

«Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, полный запрет на продажу алкоголя в регионе введен из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, передает НСН.

В Забайкалье официально зарегистрирован один случай заражения инфекцией, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день в время продажи алкоголя ограничили в Красноярском крае. Теперь алкоголь можно будет купить в регионе только с 10:00 до 18:00, передает RT. В Карелии алкоголь будет продаваться с 10:00 до 14:00.

Накануне глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг появившиеся в Сети сообщения о запрете на продажу алкоголя в столице с 23:00 1 апреля. По его словам, такого распоряжения никто не подписывал.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов.

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