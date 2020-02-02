Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье, 2 февраля.

«Два человека, включая ребенка, которые контактировали с госпитализированным с подозрением на коронавирус гражданином КНР, находятся в отдельном от него боксе. Врачи проводят в отношении их профилактические и лечебные мероприятия, сейчас медики ждут результаты повторных проб», — говорится в заявлении.

Специалисты пояснили, что факт заражения коронавирусом у гражданина Китая подтвердился не сразу. Первый результат анализов был отрицательный.

Таким образом, врачи приняли решение временно госпитализировать контактировавших с инфицированным человеком людей, чтобы убедиться в отсутствии заражения.

31 января стало известно, что в России подтвердились два случая заражения коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае. Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.

На текущий момент в Китае от нового коронавируса умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 тыс. 846 человек.