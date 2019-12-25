Суд вынес приговор в отношении бывшего директора школы в Забайкалье, которая на уроке русской литературы избила пятиклассников книгой. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила краевая прокуратура.

Женщине предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей. Решение уже вступило в силу.

Суд установил, что в январе 2019 года она дергала пятерых мальчиков за волосы и уши, била книгой по голове и животу, толкала и заставила стоять на протяжении всего урока, уточняет телеканал «360».

В ходе проверки против директора завели уголовное дело. Ее обвинили в ненадлежащем исполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетних педагогов, соединенной с жестоким обращением с детьми.

Местное управление образования не стало отстранять директора от работы. Однако после того, как прокуратура внесла представление, женщина уволилась по собственному желанию.

26 ноября сообщалось, что бывшего директора одной из школ Новосибирской области Дмитрия Курицкого приговорили к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока за избиения учеников.