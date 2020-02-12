Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края.

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», — сообщили в Ситуационном центре.

При выписке главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил уже бывшему пациенту справку о выписке.

«Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», — сказал главврач медучреждения.

26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день он был доставлен в Краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу — второй анализ дал положительный результат. Его жена и дочь были изолированы в специализированные боксы и находились под наблюдение инфекционистов.

В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом — у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.

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