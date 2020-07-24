Крупномасштабные учения с привлечение 6 тысяч военных завершились в Забайкалье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в пятницу.

«В Забайкальском крае на полигоне «Цугол» проведением этапа боевой стрельбы в ночное время завершились масштабные тактические учения с группировкой войск ВВО под руководством командующего войсками округа Геннадия Жидко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях приняли участие порядка 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Сообщается, что на учениях экипажи танков и боевых машин пехоты форсировали реку Онон. В дальнейшем мотострелковые и танковые подразделения в сопровождении авиационных групп атаковали передний край обороны «противника» и вытеснили его на невыгодные позиции.

«После наступления подразделения заняли оборону для подготовки к ведению учебно-боевых действий в ночных условиях. При розыгрыше учения впервые использовалась тактика применения кочующих подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на маневрах активно применялся опыт военного конфликта в Сирии. В частности, моделировались ситуации по применению условным противником так называемых «джихад-мобилей», которые уничтожались на разных рубежах. В завершение учений дальнобойные системы залпового огня «Ураган» уничтожили крупные резервы условного противника.

«Более 20 самолетов и вертолетов, в том числе Су-25, Су-30СМ, Ми-24 бомбовыми ударами и пусками ракет подавили системы ПВО и уничтожили критически важные объекты. В ходе ночного оборонительного боя, массированным огнем уничтожено до тысячи различных целей, — сообщает пресс-служба.